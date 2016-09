RTL Passion 05:30 bis 06:00 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 Merken Nach ihrem leidenschaftlichen Kuss wollen Rebecca und Jochen ihrer Liebe eine Chance geben. Malte verbirgt seinen Schmerz darüber vor Rebecca. Als Ariane Rebecca mit Jochen - dem Mann, der Lilis Eltern getötet hat - zusammensieht, ist sie entsetzt. Aber Rebecca steht zu ihrer Liebe zu Jochen. Paco und Vicky planen glücklich ihre Zukunft in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung. Doch Paco hat Probleme unbelastet mit René umzugehen. René ist der einzige des Kleeblatts, der noch nicht weiß, dass Paco mit Kati geschlafen hat. Paco überlegt, René die Wahrheit zu sagen... Evas Tagesablauf wird immer mehr von Voss bestimmt. Eva ist glücklich damit und ignoriert Björns Kritik. Eva fühlt sich bestätigt, als Voss sie einlädt, ihn nach Hause zu begleiten. Dort, in Voss' luxuriöser Villa, sieht Eva sich schon als Frau an Voss' Seite. Sie lieben sich vor dem Kamin. Aber dann kommt überraschend Voss' Ehefrau aus dem Urlaub zurück... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics