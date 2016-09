Pro7 MAXX 13:25 bis 14:10 Dokusoap Hotel Hell mit Gordon Ramsay Meson de Mesilla GB 2012 HDTV Merken Dem "Luxushotel" "Meson de Mesilla" in Las Cruces, New Mexico, fehlen die Gäste. Besitzerin Calo Szczawinski ist daran nicht unbeteiligt. Anstatt sich um die Gäste und das Hotel zu kümmern, konzentriert sie sich fast ausschließlich auf ihre allabendliche Performance als Cher-Imitatorin im Hotelsaal. An Zuschauern mangelt es nicht, dafür sind die Betten leer, und das Restaurant trifft nicht den Geschmack der Gäste. Gordon muss sich etwas einfallen lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gordon Ramsay Originaltitel: Gordon Ramsay?s Hotel Hell