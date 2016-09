Pro7 MAXX 11:15 bis 12:05 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Ruf der Wildnis USA 2014 2016-09-22 10:45 HDTV Merken Andy und Kate müssen schnell handeln. Ein über die Ufer getretener Fluss hat ihnen den Zugang zu ihren wichtigsten Ressourcen abgeschnitten. Nun müssen sie alternative Routen ausfindig machen, um an Wasser, Holz und Beutetiere zu kommen. Auch Sue gehen die Reserven aus: Sie erwartet eine Treibstoff-Lieferung, die sie dringend benötigt. Doch die Pumpe ist defekt ... Chip und Agnes wagen die Karibu-Jagd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life Below Zero