Servus TV 08:45 bis 09:40 Serien McLeod's Töchter Heimliche Affären AUS 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Tess steht vor einer schwierigen Entscheidung: Sie hat Nicks Freundin Sally mit einem anderen Mann in der Stadt gesehen und weiß jetzt nicht, wie sie sich verhalten soll. Soll sie Sally vertrauen oder doch Nick alles berichten? Indes entdeckt Alberto Fotos, die seinen Verdacht bestätigen, dass Jodi ihn in England betrogen hat. Am Boden zerstört will er alles hinter sich lassen - bis plötzlich ein Vorfall alles verändert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Bill Hughes Drehbuch: Christina Milligan Kamera: Ian Phillips Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12