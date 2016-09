Servus TV 07:10 bis 07:50 Serien McLeod's Töchter Heiratspläne AUS 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei ihrer Rückkehr wird Jodi von Alberto bereits freudig erwartet. Doch ihre eigene Wiedersehensfreude hält sich in Grenzen. Sie ist sich nicht mehr über ihre Gefühle im Klaren. Indes will Claire gestehen, dass Alex nicht der Vater ihres Babys ist. Dies würde aber auch bedeuten, dass Harry seine neugewonnene Großvaterrolle wieder verliert. Genau diese ließ ihn jedoch in letzter Zeit aufblühen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Karl Zwicky Drehbuch: Vicki Madden Kamera: Ian Phillips Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12