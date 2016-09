Servus TV 05:10 bis 06:00 Dokumentation Küstenlinie Südafrikas Von Port Elizabeth nach East London SA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Diesmal befindet sich Peter Butler, sein Hund Nu Jack und das junge Expertenteam im Südwesten Südafrikas. Von hier aus bestimmte die britische Kolonialmacht einst die Geschicke des Landes. Doch die Region ist auch ein Zentrum der einheimischen Kultur und Geschichte. Historikererin Nomalanga erforscht den Einfluss von Sport auf die Gesellschaft. Denn Fußball war ausgesprochen wichtig für die Psyche der Gefangenen auf Robben Island. Eleanor wandelt auf den Spuren von Riesen, den berühmtesten Bewohnern des Addo Nationalparks: Elefanten. Und Peter sieht sich an, wo die Exportschlager der Region produziert werden: in der kleinen Stadt Uitenhagen - dem Zentrum der Südafrikanischen Autoindustrie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Peter Butler Originaltitel: shoreline Regie: Sanet Olivier Drehbuch: Tom Eaton Kamera: Chris Lotz Musik: Grant McLachlan