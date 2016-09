TLC 03:00 bis 03:40 Dokusoap Im Namen des Glaubens Die bösen Samariter USA 2012 Merken Filmemacher Allen Ross aus Chicago sucht nach einem neuen Sinn im Leben. Als er Linda Greene, die charismatische Führerin einer New Age-Gemeinde trifft, glaubt er, seine Berufung gefunden zu haben. Der 42-Jährige lässt alles hinter sich, folgt ihr nach Oklahoma und tritt Lindas Sekte bei. Allen sieht in der ehemaligen Krankenschwester eine Art Muttergöttin und ist stolz, als sie ihn zu ihrem Geliebten macht. Doch mit der Zeit werden Lindas Ansichten immer radikaler, die Sekten-Führerin fängt an, paranoide Züge zu entwickeln. Als Allen die Tricks der scheinbar erleuchteten Heilerin durchschaut und ihrer New Age-Gruppe den Rücken kehrt, verschwindet er spurlos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Devotion

