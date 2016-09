TLC 01:30 bis 02:15 Dokusoap Im Namen des Glaubens Tödliche Verführung USA 2012 Merken Andrew Vlasto frühstückt jeden Morgen im gleichen Restaurant, bemerkt aber nicht, dass er seit Tagen von einer Frau beobachtet wird. Als sich die Fremde vorstellt, ist der 85-jährige Junggeselle geschmeichelt: Sylvia Mitchell ist nicht nur schön und verführerisch, sondern auch 57 Jahre jünger als er! Sie stammt aus der Volksgruppe der Roma und wickelt Andrew so geschickt um den Finger, dass der betagte Lebenskünstler glaubt, in Sylvia endlich die Frau seiner Träume gefunden zu haben. Doch die späte Liebe führt Andrew direkt ins Verderben. Seine Braut aus dem Tene Bimbo-Clan ist auf Verführung und Betrug spezialisiert und kennt keine Skrupel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Devotion