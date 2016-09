TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Kleinere Umbauarbeiten USA 2015 Merken Bei den Johnstons ist es nie langweilig. Seit die kleinwüchsige Familie ihr neues Domizil bezogen hat, wird dort rund um die Uhr renoviert. Vater Trent ist ein leidenschaftlicher Handwerker, aber auch Alleinverdiener und mit der Doppelbelastung überfordert. Mutter Amber kümmert sich um den Haushalt und die fünf Kinder, die ständig zu unterschiedlichen Sportkursen gefahren werden müssen. Sie ist Hausfrau, Schiedsrichter, Chauffeur, Schulaufgabenkontrolle und Hundeausführer in einer Person und froh, wenn fünf Minuten Ruhe herrschen. Doch jetzt sitzt sie am Krankenbett von Tochter Anna, die eine Wirbel-OP hinter sich hat. Gatte Trent muss sich also auch ums Essen kümmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons

