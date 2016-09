TLC 13:20 bis 13:45 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Kein Mini-Van hält ewig USA 2015 Merken Die Johnstons fahren zu einer Pfirsichfarm, um Obst zu pflücken, doch auf dem Weg gibt es eine Panne: Ihr geliebter Mini-Van hat Probleme mit der Elektrik, die Klimaanlage geht nicht mehr, und ohne frische Luft will keiner in dem heißen Auto sitzen. Da der Van außerdem fast auseinanderfällt, bleibt keine Wahl: Familie Johnston muss sich von ihrem alten Vehikel verabschieden und sich auf einen neuen Wagen vorbereiten, in den zunächst Verlängerungen für Gaspedal und Bremse eingebaut werden. Außerdem in dieser Episode: Tochter Emma wird zehn und darf zum ersten Mal eine richtige Geburtstagsparty auf der Rollschuhbahn feiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons