SAT.1 Emotions 22:10 bis 23:40 Krimi Der Bulle von Tölz: Tod aus dem All D 1999 Nach Emily Brontës "Sturmhöhe" 20 40 60 80 100 Merken Nach einer durchzechten Nacht erwacht der junge Tölzer Bauer Sepp auf einem Opferaltar einer alten Kultstätte - neben sich die Leiche der Sachbuch-Autorin Anna von Wert. Berghammers Glaube an einen natürlichen Tod wird erschüttert, als der Pathologe ein nadelstichgroßes Einschussloch über dem Herzen der Frau entdeckt. Es stellt sich zudem heraus, dass ihr letztes Buchmanuskript verschwunden ist, in dem sich Anna von Wert mit den Machenschaften von Ufologen auseinandersetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Diana Körner (Staatsanwältin Dr. Zirner) Rebecca Immanuel (Alice Treffler) Peter Ketnath (Sepp) Tobias Hoesl (Dennis Rea) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Claus Peter Hant, Franz X. Sengmueller Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 277 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 97 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 77 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 72 Min.