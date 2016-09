SAT.1 Emotions 17:15 bis 18:00 Krimiserie Blindspot Evil Handmade Instrument USA 2015 Merken Thriller-Serie Nachdem David von einer unbekannten rothaarigen Frau ermordet wurde, nimmt das FBI-Team die Ermittlungen auf. Obwohl Patterson geschockt ist, will sie unbedingt mitarbeiten und den Mörder ihres Ex-Freundes finden. Das FBI-Team stößt auf eine Gruppe von russischen Spionen, die schon seit 10 Jahren in den USA leben und bis jetzt unauffällig waren. Es hat den Anschein, dass die "Schläfer" nun mit einer Mission beauftragt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Marcos Siega Drehbuch: Martin Gero, Christina M. Kim Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12