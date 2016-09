SAT.1 Emotions 13:20 bis 14:00 Krimiserie Southland Chaos USA 2013 2016-09-18 02:35 16:9 Merken Cooper erzählt Lucero, dass er schwul ist und nimmt ihn mit in eine Szene-Bar. Lucero gibt sich tolerant, aber er fühlt sich nicht wohl mit der Sache. Bei der darauffolgenden Schicht reden die beiden kein Wort miteinander. Als sie zu einer verlassenen Lagerhalle gerufen werden, wird es brenzlig: Zwei Männer nehmen den Cops ihre Waffen und Uniformen ab und entführen sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Cudlitz (Officer John Cooper) Shawn Hatosy (Detective Sammy Bryant) Regina King (Detective Lydia Adams) Benjamin McKenzie (Officer Ben Sherman) Anthony Ruivivar (Officer Hank Lucero) C. Thomas Howell (Officer Dewey Dudek) Tom Everett Scott (Detective Russell Clarke) Originaltitel: Southland Regie: Christopher Chulack Drehbuch: Zack Whedon