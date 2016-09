SAT.1 Emotions 11:10 bis 11:50 Krimiserie Cracked Reise zum Licht CDN 2013 2016-09-18 00:25 Merken An einer Grundschule wird Blessing Byers von ihren Mitschülern ständig gehänselt. Nun hat sie sich gewehrt und offenbar in einem Wutanfall einige von ihren Peinigern mit einem Baseball-Schläger verprügelt. Wie sich herausstellt, schrieb sie sich am Morgen der Tat zudem religiös anmutende Losungsworte auf den Körper. Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley gewinnen das Vetrauen des Mädchens, das äußerst bizarre Familienbindungen zu bieten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Sutcliffe (Detective Aidan Black) Stefanie von Pfetten (Dr. Daniella Ridley) Luisa D'Oliveira (Detective Poppy Wisnefski) Dayo Ade (Leo Beckett) Mayko Nguyen (Detective Elizabeth Liette) Karen Leblanc (Inspector Diane Caligra) Stefani Kimber (Blessing Byers) Originaltitel: Cracked Regie: Bruce McDonald Drehbuch: Tracey Forbes Kamera: Norayr Kasper Musik: Robert Carli Altersempfehlung: ab 12