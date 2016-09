kabel eins 00:10 bis 02:05 Dokusoap Mein Revier D 2014 HDTV Merken Wolfgang Lau und sein Kollege Thomas Habig sorgen seit sieben Jahren in Gütersloh für Recht und Ordnung. Zum Aufgabengebiet der beiden Männer vom Ordnungsamt gehört unter anderem die Kontrolle von Gastronomiebetrieben. Claudia Hagerer ist Hundesachverständige und testet im Auftrag der Behörden das Wesen auffälliger Hunde. Und: Sebastian Moosmaier und Sercan Gülcan von der Landshuter Stadt-Streife sind auf einem der größten Frühlingsfeste Bayerns unterwegs. Wolfgang Lau und sein Kollege Thomas Habig sorgen seit sieben Jahren in Gütersloh für Recht und Ordnung. Zum Aufgabengebiet der beiden Männer vom Ordnungsamt gehört unter anderem die Kontrolle von Gastronomiebetrieben, die Überwachung des Verkehrs - inklusive der Ermittlung von geblitzten Autofahrern und Falschparkern - und die Beseitigung von illegal abgeladenem Müll ... Das liebste Haustier der Deutschen entwickelt sich nicht selten zum Problemfall: Wenn Bello, Hasso oder Rex nach einem Kind geschnappt, andere Hunde angegriffen oder Radfahrer gehetzt haben, tritt Claudia Hagerer in Aktion, ihres Zeichens Hundesachverständige. Im Auftrag der Behörden testet die Expertin das Wesen auffälliger Hunde. Nicht selten wird aufgrund ihrer Gutachten dem Besitzer sein Hund entzogen ... Und: Die Landshuter Dult ist nicht nur eines der größten Frühlingsfeste Bayerns, sie ist auch eines der aufreibendsten. Vor allem für Sebastian Moosmaier und Sercan Gülcan von der Stadt-Streife. Wenn die Kirmes abends um 23 Uhr die Bierzelte schließt, verwandelt sich die Altstadt von Landshut in eine einzige Partyzone. Die beiden Sicherheitsmänner haben es praktisch minütlich mit Maßkrudieben, mit Wildpinklern, aber auch mit handfesten Schlägereien zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Revier