kabel eins 22:10 bis 00:10 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Oktoberfest auf Chinesisch D 2016 HDTV Merken Sie tragen Lederhosen und Dirndl, stemmen Maßkrüge, tanzen auf den Tischen! Aber statt "Prost!" rufen sie: "Gan Bei!". In Qingdao, im Westen Chinas, findet jedes Jahr eine der größten Kopien des Münchner Oktoberfests statt. Aber: Wie deutsch ist diese Wiesn? Wir tauchen ins Gewusel ein und begleiten Menschen beim Versuch das Oktoberfest perfekt nachzumachen, wie Heinz Pagani, der Wirt des größten Zelts in Qingdao. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag

