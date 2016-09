kabel eins 18:15 bis 20:15 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Venetia", Kiel D 2015 HDTV Merken Diese Woche befindet sich Frank Rosin mit seinem Team im hohen Norden: in Kronshagen, einem Vorort von Kiel. Gerufen wurde er von dem griechischen Ehepaar Kostas und Venetia. Vor einem Jahr ist das Ehepaar nach Kiel gezogen, um dort mit dem Restaurant "Venetia" noch einmal neu anzufangen, aber nicht mit typisch traditioneller griechischer Küche, sondern mit einem Mischmasch aus mediterranen Gerichten - griechisches Flair und Lebensfreude sucht der Sternekoch hier vergebens. Diese Woche befindet sich Frank Rosin mit seinem Team im hohen Norden. Genauer gesagt in Kronshagen, einem Vorort von Kiel. Gerufen wurde er von dem griechischen Ehepaar Kostas und Venetia. Vor einem Jahr ist das Ehepaar nach Kiel gezogen, um dort mit dem Restaurant "Venetia" noch einmal neu anzufangen, aber nicht mit typisch traditioneller griechischer Küche, sondern mit einem Mischmasch aus mediterranen Gerichten. Obendrein trägt der Laden auch noch den Namen einer italienischen Stadt. Die Gäste sind verwirrt, da sie Pasta und Pizza erwarten. Da wird die Karte schnell wieder zugeschlagen und die Gäste verlassen fluchtartig das Restaurant. Inzwischen ist auch kein Geld mehr da, weil alles Ersparte in dem Laden steckt. Kostas und Venetia sind verzweifelt und wissen nicht, wo ihre Fehler liegen. Ein kniffliger Fall für Frank Rosin. Wird er die beiden zu ihren griechischen Wurzeln zurückführen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!