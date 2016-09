kabel eins 16:15 bis 18:15 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Casino", Berlin-Spandau D 2015 HDTV Merken Berlin-Spandau im Ortsteil Staaken - im Industriegebiet "Zeppelinpark" lernt Sternekoch Frank Rosin in dieser Woche das "Casino" kennen. Chefin Renate Hackbarth verwöhnt in ihrem "Tante-Emma-Lokal" Arbeiter und Handwerker mit Berliner Hausmannskost. Doch obwohl sie treue Stammgäste hat, bleibt ihr finanziell nichts zum Leben übrig. Frank Rosin braucht in dieser Folge eine ganze Menge Geduld und viel Feingefühl bei seiner Vermittlerarbeit zwischen den vier Damen vom "Casino". Berlin-Spandau im Ortsteil Staaken - im Industriegebiet "Zeppelinpark" lernt Sternekoch Frank Rosin in dieser Woche das "Casino" kennen. Nach anfänglicher Verwirrung stellt sich heraus, dass es sich hierbei nicht um eine Spielhölle, sondern um ein ulkiges "Tante-Emma-Lokal" handelt: Kantine oder Imbiss oder doch Restaurant? Sicher ist nur, dass Chefin Renate Hackbarth hier Arbeiter und Handwerker mit Berliner Hausmannskost verwöhnt. Gutmütigkeit ist für eine Wirtin eigentlich ein Muss, doch die 62-Jährige übertreibt es mit ihrer Fürsorge - mit schwerwiegenden Folgen! Obwohl sie treue Stammgäste hat, bleibt ihr finanziell nichts zum Leben übrig! Der Sternekoch begibt sich weiter auf Spurensuche und merkt schnell, dass die Kalkulation nicht das einzige Problem ist. Hier herrscht ein Generationskonflikt zwischen den vier Damen, und die Krise belastet das Frauen-Team extrem - sogar so sehr, dass eine von ihnen ins Krankenhaus muss ... Frank Rosin braucht in dieser Folge als Hahn im Korb eine ganze Menge Geduld und viel Feingefühl. Kann er den Laden dennoch retten, oder sind die Fronten in Berlin-Spandau bereits zu verhärtet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!