kabel eins 15:05 bis 16:05 Reportage Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL Backfisch D 2016 HDTV Am letzten Tag der Woche ist Mike Süsser auf der Suche nach dem besten Backfisch in Hamburg. Denn Backfisch ist nicht gleich Backfisch: Ob Seelachs, Kabeljau oder Seeteufel - unsere Juroren haben im Lokal "Funky Fish", im Fischgeschäft "Herr Fischer" und im Restaurant "Fisherman" alles probiert. Wer gewinnt den heiß begehrten Siegerteller? Originaltitel: Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial