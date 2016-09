kabel eins 13:10 bis 14:10 Reportage Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL Frühstück D 2016 HDTV Merken Heute ist Kochexperte Andreas C. Studer mit seinen Jurykollegen in Frankfurt unterwegs auf der Suche nach dem besten Frühstück. Studi testet neben einem klassischen Lokal mit "Eier Benedict" auch eine türkische und eine vegane Variante. Es treten an: das Café "Milch und Zucker", das vegane Restaurant "Vevay" und das Café "Mole". Welches Lokal kann unsere Jury überzeugen und wo gibt es wirklich das beste Frühstück Frankfurts? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial