kabel eins 11:15 bis 12:10 Reportage Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL Salat D 2016 HDTV Merken Salat ist gesund, und so startet die "Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial" Woche mit der Suche nach dem besten Salat Kölns. Martin Baudrexel und unsere Juroren besuchen Lokale wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Es treten an: das kreative Galerie-Restaurant "Kunstbruder", das lässige amerikanische Bistro-Diner "Mr. Bumblebee" und das gehobene Bistro-Restaurant mit Piazza-Flair "Hofer Essbar". Welcher Gastronom darf den goldenen Siegerteller bald sein Eigen nennen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial