"Porcherie": Ce sont les images que l'on ne veut pas voir?.des porcs qui se vautrent dans les excréments et cohabitent parfois avec des cadavres. Après la diffusion de cette vidéo, Coop et Migros ont suspendu leur contrat avec cette porcherie?.et pourtant est-ce tellement exceptionnel - Mise au point a mené l'enquête. "Notre si chère santé": José est diabétique et son équipement médical pour vivre normalement coûte chaque année 8000 francs minimum, c'est deux fois plus que s'il vivait en France ou aux Etats-Unis. Cela n'est qu'un des innombrables exemples des prix prohibitifs pratiqués pour les patients suisses et qui se répercutent sur nos primes d'assurance maladie. Pourquoi est-ce plus cher chez nous - C'est l'enquête de Mise au point. "Mariées avant 15 ans": Elles ne sont encore que des enfants, mais sont mariées de force?.selon l'ONU, plus de 250 millions de femmes à travers le monde ont été mariées avant leurs 15 ans. C'est en Inde, dans l'état du Rajasthan, que le phénomène est le plus courant. Là-bas, une école financée par des fonds suisses tente de sauver ces enfants, et une avocate se bat pour faire annuler ces mariages.

