BR Fernsehen 01:50 bis 03:50 Sonstiges Oktoberfest Trachten- und Schützenzug 2016 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Weltweit einzigartig ist der sieben Kilometer lange Trachten- und Schützenzug, der am Tag nach der Wiesn-Eröffnung quer durch die Münchner Innenstadt zieht. An der Spitze reitet traditionsgemäß das Münchner Kindl, in diesem Jahr die 23-jährige Jurastudentin Viktoria Ostler. Die über 9.000 Teilnehmer kommen aus München und allen Regionen Bayerns, aus weiteren deutschen Bundesländern sowie aus mehreren europäischen Nachbarstaaten. Trachtengruppen, Musikkapellen, Spielmanns- und Fanfarenzüge, Sport- und Gebirgsschützen, Fahnenschwinger und Volkstanzgruppen werden erwartet. Dazwischen reihen sich die Prachtgespanne der Münchner Brauereien sowie reich geschmückte Kutschen und Festwagen ein, die alten Handwerksberufen und dem Brauchtum gewidmet sind. Ein Blickfang sind auch die Abordnungen der bayerischen Pferdehalter und des Bayerischen Jagdverbands, der sich mit vielen Greifvögeln und allen Arten von Jagdhunden präsentiert. Zudem bereichert in diesem Jahr eine ganz besondere Attraktion aus Sachsen das Defilee: Der "Fürstenzug zu Dresden" orientiert sich an dem über 100 Meter langen Wandbild am Dresdner Schloss und lässt mit Königen, Kurfürsten, Markgrafen, Rittern und großem Gefolge mehr als 800 Jahre Stadtgeschichte Revue passieren. Weitere Informationen im Internet: www.br.de/wiesn In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elisabeth Rehm, Stephan Ametsbichler, Roman Roell Originaltitel: Oktoberfest Trachten- und Schützenzug 2016 Regie: Eduard Baumgartner

