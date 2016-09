BR Fernsehen 17:15 bis 17:45 Kochen Schuhbecks Meine flexitarische Küche Vegetarisch: mariniertes Wurzelgemüse mit gebratenen Kartoffelnockerln / Mit Fisch: gebackener Kabeljau in Kichererbsenteig mit dreierlei Dips / Ohne Fleisch und Fisch: gebackenes Gemüse in Kichererbsenteig mit dreierlei Dips D 2016 2016-09-18 00:50 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Vegetarisch: mariniertes Wurzelgemüse mit gebratenen Kartoffelnockerln Mit Fisch: gebackener Kabeljau in Kichererbsenteig mit dreierlei Dips Ohne Fleisch und Fisch: gebackenes Gemüse in Kichererbsenteig mit dreierlei Dips Oft wird behauptet, Vegetarier ernähren sich gesünder als Menschen, die Fleisch essen. "Doch die allerbeste Küche überhaupt", merkt der bayerische Sternekoch Alfons Schuhbeck an, "ist die, die man selber kocht! Weil man weiß, was wirklich drin ist." Egal ob rein vegetarisch oder nicht - da hat der Sternekoch sicherlich recht. Und tischt in seiner flexitarischen Küche nur Gesundes und G'schmackiges aus dem Hause Schuhbeck auf. Zum Beispiel seine raffinierten Snacks mit Fisch und viel Gemüse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alfons Schuhbeck Originaltitel: Schuhbecks