BR Fernsehen 13:10 bis 14:10 Dokumentation Carolins Wiesn-Bummel mit Freunden D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Moderatorin und Ur-Münchnerin Carolin Reiber nimmt die Zuschauer mit auf das traditionsreiche, größte Volksfest der Welt, die Wiesn. Für ihren Bummel hat sie sich prominente Wiesn-Liebhaber und langjährige Wiesn-Freunde eingeladen u. a. Heino, Karolin Weidner, Mary Roos und Ricky Steinberg. Carolin Reiber hat für sich ganz besondere Eckchen auf der Wiesn entdeckt, die sie den Zuschauern bei einem kleinen Streifzug über die Theresienwiese näherbringen möchte. Mit dem Blickwinkel einer echten Münchnerin verspricht der Wiesnbesuch magische Momente: herzlich, einzigartig und authentisch! Gemeinsam mit Entertainer und Wiesn-Fan Heino genießt sie die besondere Atmosphäre beim Anstich. Mit Julia von Miller, der Ur-Ur-Enkelin des Bavaria-Erzgießers Ferdinand von Miller, sinniert sie über die Schönheit des stadtbildprägenden Wahrzeichens. Emotional wird es, wenn Carolin Reiber "ihre" Wiesn Schlagerstar Mary Roos zeigt, der sie damit einen Wunschtraum erfüllt. Mary Roos war bis dato noch nie auf der Wiesn und hat auch noch nie ein Dirndl getragen. In bayerischer Tracht schlendert die Sängerin mit Carolin Reiber zum Hofbräu-Wirte-Nachwuchs Ricky Steinberg, um dort die Internationalität der Wiesn-Besucher zu erleben. Und auch ein Wiesn-Urgestein wie Bräurosl-Sängerin Karolin Weidner darf bei so einem Besuch nicht fehlen. Doch hinter der kracherten Figur der Bräurosl, steckt eine Frau mit einer außergewöhnlichen Geschichte und göttlichem Beistand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carolin Reiber Gäste: Gäste: Mary Roos, Heino, Julia von Miller, Karolin Weidner, Ricky Steinberg Originaltitel: Carolins Wiesn-Bummel mit Freunden