BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Porträt BR-Klassik: Fritz Wunderlich - Unvergessene Aufnahmen D 2006 Stereo Live TV Merken Er gehört zu den größten Sängern des 20. Jahrhunderts, seine Stimme hat Millionen von Menschen berührt. Seine Platten sind Klassiker, seine Fernseh-Aufnahmen bleiben unvergessen. Dieses TV-Special zeigt den legendären Tenor in seinen wichtigsten Fernsehauftritten. Fritz Wunderlich, der zu den größten Sängern des 20. Jahrhunderts gehört, ist heute, mehr als 50 Jahre nach seinem tragischen Tod, in den Medien fast noch stärker präsent als zu seinen Lebzeiten. Ergänzend zum Film "Fritz Wunderlich - Leben und Legende" zeigt das TV-Special "Fritz Wunderlich - Unvergessene Aufnahmen" den legendären Tenor in seinen wichtigsten Fernsehauftritten. Unvergessen sind vor allem drei Live-Aufnahmen: Pergolesis "Musikmeister" aus dem Schlosstheater Schönbrunn (1963) und zwei Aufführungen der Bayerischen Staatsoper, die der BR seinerzeit live im Fernsehen ausstrahlte: Rossinis "Barbier" aus dem Cuvilliéstheater (1959) und Tschaikowskys "Eugen Onegin" aus dem Prinzregententheater (1962). Hier ist das Essenzielle des Jahrhundert-Sängers en detail zu erleben: Singen als restlose Hingabe, als sich Verströmen und Verschenken - beim "Musikmeister" und "Barbier" durch unbändige Lebensfreude und lustvolle Komödiantik, bei der Szene des Lensky in "Eugen Onegin" durch eine Rollenidentifikation, die fast schon schmerzlich berührt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fritz Wunderlich - Unvergessene Aufnahmen