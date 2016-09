SAT.1 Gold 22:20 bis 23:15 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Shock to the System USA 2006 2016-09-18 02:00 Merken Durch einen anonymen Notruf finden Polizisten die Leiche von Andrew Hopper in einer üblen Gegend der Stadt. Der Tote hält eine Spritze in der Hand, in seiner Nähe liegt ein Rasierer. Sein Gesicht ist blutüberströmt. Wer oder was brachte den Mann um? Bei einem schweren Verkehrsunfall verbrennt ein Trucker bis zur Unkenntlichkeit in seiner Fahrerkabine. Dr. G muss klären, wer der Mann ist und warum er den Unfall verursachte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Altersempfehlung: ab 12

