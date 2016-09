SAT.1 Gold 21:25 bis 22:20 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Twist of Fate USA 2006 2016-09-18 01:15 Merken Ana Lopez ist gerade im Auto unterwegs, als sie ein heftiger Schmerz überkommt. Sie steuert ihren Wagen in den Gegenverkehr. Vier Tage nach dem Unfall stirbt die Rentnerin plötzlich im Krankenhaus. Auch der Tod von Marco Dominguez ist ein Rätsel: Der rüstige Rentner verspürt kurz nach dem Frühstück heftige Magenschmerzen und begibt sich ins Krankenhaus. Dort stirbt er nach erfolglosen Untersuchungen in der Notaufnahme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Altersempfehlung: ab 12