SAT.1 Gold 20:15 bis 20:55 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Spurlos verschwunden USA 1998 2016-09-18 00:05 Merken In Tucson, Arizona wird ein achtjähriges Mädchen auf offener Straße beim Spielen entführt. Eine großangelegte Suchaktion wird gestartet, doch von dem Kind oder dem Entführer ist keine Spur zu finden. Bald gibt es jedoch einen einschlägig vorbestraften Verdächtigen, der momentan auf Bewährung auf freiem Fuß ist. Nun sind die Fähigkeiten des FBI gefragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12

