SAT.1 Gold 19:25 bis 19:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Kriminelle Kids Kriminelle Kids D 2007 In die WG von Gerrit Grass wird eingebrochen, der Kommissar ertappt die Täter auf frischer Tat. Es gelingt ihm, einen der Einbrecher zu fassen, doch er muss ihn wieder laufen lassen. Der Täter ist erst 13 und noch nicht strafmündig! Besonders frustrierend: Er war an einer ganzen Einbruchsserie beteiligt, ebenso wie seine Komplizen. Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz