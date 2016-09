SAT.1 Gold 13:30 bis 14:25 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 47 Der Mann mit den 1000 Gesichtern D, A 1998 Merken Immer wieder kommt es zu Überfällen auf Supermärkte und Banken. Die Polizei tappt im Dunkeln, denn der Täter, ein Verwandlungskünstler, führt seine Raubzüge in immer neuen Verkleidungen durch. Fieberhaft wird im Varieté-Milieu ermittelt. Niemand kennt das Gesicht des Täters - nur Rex kann ihn am Geruch identifizieren. Doch der Täter flieht in den Wiener Zoo, wo er sich mit Geiseln die Freiheit erzwingen will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Joachim Bißmeier (Paul Wallisch) Monika Tajmar (Claudine Potovsky) Magdalena Felixa (Peepshow Chefin) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Udo Witte Drehbuch: Peter Moser, Peter Hajek Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 6