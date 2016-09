SAT.1 Gold 08:55 bis 09:40 Abenteuerserie Daktari Schwester Judy USA 1967 Merken Als Mike mit seinem Lastwagen kreuz und quer durch den Dschungel fährt, gerät er in eine äußerst gefährliche Situation: Der Wagen kippt in dem unwegsamen Gelände auf die Seite, und Mike klemmt sich das Bein ein. Allein kann er sich nicht befreien. Seine einzige Rettung sind der Löwe Clarence und die Schimpansin Judy, die ihn begleitet haben. Judy hält wilde Tiere von Mike fern, bis Hilfe kommt, und Clarence wird mit einem Brief um den Hals nach Wameru zurückgeschickt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Thompson (Dr. Marsh Tracy) Cheryl Miller (Paula Tracy) Hari Rhodes (Mike) Hedley Mattingly (Officer Hedley) Yale Summers (Jack Dane) Clarence (Lion) Originaltitel: Daktari Musik: Shelly Manne Altersempfehlung: ab 12