sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Folge: 244 Die Zeit steht still (1) USA 2015 2016-09-19 12:20 Dolby Digital In Seattle geschieht ein Unglück. Durch einen Tunneleinsturz gibt es viele Verletzte, die in der Notaufnahme behandelt werden müssen. Eine schwangere Frau macht sich große Sorgen um ihren Verlobten. Er wurde bei der Tunnelkatastrophe eingeklemmt. Meredith, Maggie, April und Amelia machen sich auf den Weg zum Unfallort, um dort Erste Hilfe zu leisten Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Kevin McKidd Drehbuch: Meg Marinis Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12