sixx 13:25 bis 13:50 Dokusoap Tattoo Shockers - Las Vegas Mutti ist die Schlimmste USA 2013 2016-09-20 04:00 HDTV Merken Dirk trifft seinen nächsten Kunden Justin in einem Restaurant an der Seite seiner Frau Kim und den beiden Kindern. An einem Valentinstag ließ sich Justin ein Porträt seiner Frau Kim auf den Rücken stechen, doch der Tätowierer war nicht ansatzweise zeichnerisch begabt. Nun verwandelt Dirk das Tattoo in das Bild eines mächtigen Drachen - und die ganze Familie ist voll und ganz zufrieden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bad Ink