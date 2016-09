Pro7 Fun 03:25 bis 04:50 Thriller The Roommate USA 2011 20 40 60 80 100 Merken College-Studentin Rebecca ist von ihrer neuen Mitbewohnerin Sara besessen. Sie zerstört nicht nur deren aufkeimenden Beziehung zu Michael, sondern bringt aus Eifersucht gar deren Freundin Tracy um, um Sara ganz für sich alleine zu haben. Als Sara nach einem Besuch bei Rebeccas Eltern allmählich auch Verdacht schöpft, dass etwas mit ihrer Mitbewohnerin nicht stimmt, schwebt sie selbst in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Leighton Meester (Rebecca Evans) Minka Kelly (Sara Matthews) Cam Gigandet (Stephen) Billy Zane (Professor Roberts) Alyson Michalka (Tracy Morgan) Danneel Ackles (Irene) Frances Fisher (Alison Evans) Originaltitel: The Roommate Regie: Christian E. Christiansen Drehbuch: Sonny Mallhi, Chris Bylsma, Nick Bylsma, Richard Robertson Kamera: Phil Parmet Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16

