kabel1 classics 17:10 bis 20:15 Filme Gandhi GB, IND 1982 Ben Kingsleys oscarprämierte Darstellung des Widerstandskämpfers Mahatma Ghandi: Als der junge indische Rechtsanwalt Mohandas Gandhi 1893 in Südafrika die Rassendiskriminierung erlebt, ändert er sein Leben radikal: Er gründet eine klassenlose Gemeinde und kehrt 1915 nach Indien zurück, um gegen die Kolonialherrschaft der Briten zu kämpfen. Gandhis Methoden des zivilen Ungehorsams und des gewaltlosen Widerstands führen Indien schließlich 1947 in die Unabhängigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Kingsley (Mahatma Gandhi) Candice Bergen (Margaret Bourke-White) Edward Fox (General Dyer) John Gielgud (Lord Irwin) Trevor Howard (Richter Broomfield) John Mills (Vizekönig) Martin Sheen (Walker) Originaltitel: Gandhi Regie: Richard Attenborough Drehbuch: John Briley Kamera: Billy Williams, Ronnie Taylor Musik: Ravi Shankar Altersempfehlung: ab 12