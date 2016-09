kabel1 classics 12:35 bis 14:35 Kriegsfilm Die Brücke von Remagen USA 1969 Nach dem Buch von Roger Hirson 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der damalige alliierte Oberbefehlshaber, Dwight D. Eisenhower, erklärte später, die unerwartete Eroberung der Brücke von Remagen habe das Kriegsende in Europa beschleunigt. In den Grundlinien folgt der Film, von Hollywoods Spezialisten für aufwendige Abenteuer John Guillermin ("King Kong", "Flammendes Inferno") spektakulär inszeniert, den tatsächlichen Ereignissen, wenn auch mit vielen dramaturgischen Zuspitzungen. Die lädierte Brücke von Remagen stürzte seinerzeit zehn Tage nach der Eroberung ein; bei den Filmaufnahmen, die 1968 in der Tschechoslowakei stattfanden, wurde eine entsprechend hergerichtete Moldaubrücke benutzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Segal (Lieutenant Phil Hartman) Robert Vaughn (Major Paul Krüger) Ben Gazzara (Sergeant Angelo) Bradford Dillman (Major Barnes) Peter van Eyck (Generaloberst von Brock) Hans Christian Blech (Hauptmann Karl Schmidt) Sonja Ziemann (Greta Holzgang) Originaltitel: The Bridge At Remagen Regie: John Guillermin Drehbuch: Richard Yates, William Roberts Kamera: Stanley Cortez Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 12