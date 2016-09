kabel1 classics 07:25 bis 08:50 Horrorfilm Dracula und seine Bräute GB 1960 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Keller eines alten transsilvanischen Schlosses beherbergt ein finsteres Geheimnis. Die junge Lehrerin Marianne entdeckt dort einen Baron, der gefangen gehalten wird. Die gute Seele befreit den Mann - nichtsahnend, dass es sich bei ihm um einen Vampir handelt. Als Dr. Van Helsing die Geschichte zu Ohren kommt, muss er handeln. Bewaffnet mit Kruzifix und Holzpflock nimmt er die Spur des Blutsaugers auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Cushing (Dr. Van Helsing) Freda Jackson (Greta) Martita Hunt (Baroness Meinster) Yvonne Monlaur (Marianne) Miles Malleson (Dr. Tobler) David Peel (Baron Meinster) Henry Oscar (Herr Lang) Originaltitel: The Brides of Dracula Regie: Terence Fisher Drehbuch: Jimmy Sangster, Peter Bryan, Edward Percy Kamera: Jack Asher Musik: John Hollingsworth

