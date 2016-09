Hessen 17:15 bis 18:00 Magazin MEX. das marktmagazin Marke gegen No-Name - Wie die Lidl-Kampagne für Zoff sorgt / Gebühren-Falle - Wo die Banken jetzt abkassieren / Gefährliche Verpackung - Wie Mineralöle ins Essen kommen / Schlaflosigkeit - Wann Tabletten gefährlich werden D 2016 Live TV Merken Die Sendung enthält einen Beitrag zu folgendem Thema: "Gefährliche Schlafmittel". Hunderttausende Menschen in Deutschland leiden an Schlafstörungen und greifen dann und wann zu Schlafmitteln. Es gibt sie in der Apotheke dutzendfach ohne Rezept frei zu kaufen. Genau dagegen regt sich neuerdings der Widerstand vieler Ärzte. Die Betroffenen unterschätzten die Nebenwirkungen der frei erhältlichen Schlafmittel: Unfälle, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Abhängigkeit. Warum Schlafmittel nicht harmlos sind - ein Thema in "MEX. das marktmagazin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Schick Originaltitel: mex. das marktmagazin