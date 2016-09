Hessen 10:50 bis 11:50 Familienserie Familie Hesselbach: Der Wahrsager D 1962 SW Live TV Merken Vater Hesselbach hält von der Astrologie gar nichts, er buchstabiert Horoskop sozusagen wie Hokuspokus. Umso mehr ist seine Frau daran interessiert, über ihr künftiges Schicksal immer im Bilde zu sein. Darum lässt sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, von einem Wahrsager entsprechend informiert zu werden - hat sie doch nachts von einem schwarzen Pferd geträumt, und diesen Traum will Mutter Hesselbach beileibe nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Gang zum Wahrsager stürzt nicht nur die abergläubische Mutter Hesselbach in tiefe Verzweiflung, er versetzt die ganze Familie und noch einige andere Leute in helle Aufregung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolf Schmidt (Herr Hesselbach) Liesel Christ (Mutter Hesselbach) Joost Siedhoff (Willi Hesselbach) Rosemarie Kirstein (Heidi Hesselbach) Dieter Henkel (Peter Hesselbach) Lia Wöhr (Frau Siebenhals) Helga Neuner (Helga) Originaltitel: Familie Hesselbach Regie: Harald Schäfer, Wolf Schmidt Drehbuch: Wolf Schmidt Kamera: Horst Thürling Musik: Willy Czernik