KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Astrid Lindgrens: Ferien auf Saltkrokan Das Trollkind / Das Trollkind S 1965 Das Trollkind: Westermann ist eine große Gefahr für die kleinen Füchse, um die sich die Kinder kümmern. Er will sie abschießen. Aber Pelle sorgt dafür, dass es nicht so weit kommt, denn ohne Gewehr kann Westermann kein Tier erschießen. Peter ist plötzlich krank. Er hat Blinddarmentzündung und muss ins Krankenhaus. Melker ist der ideale Aufpasser für Skrollan, denn Kinderhüten ist ja eigentlich gar nicht schwierig. Und bis Malin zurückkommt, kann man seinen müden Körper durchaus mit ein bisschen Kücheanstreichen wieder in Form bringen. Doch auch kleine Kinder lieben Farben und Pinsel. Das Trollkind: Kinder sind seltsame Wesen, denkt sich Westermann. Stina glaubt ihm nämlich sofort, dass er Skrollan wieder zurückhaben will. Damit er sie nicht bekommt, bringt sie Skrollan in den Wald, um auf diese Weise der "Trollmama" ihre Kinder wieder zu geben. Der alte Knacker kann doch noch, denkt sich Melker. Die Küche erstrahlt in den schönsten Farben, aber leider räumt er die halbvollen Farbbüchsen nicht sofort weg. Inzwischen sind alle auf der Suche nach Skrollan, aber die ist schon längst wieder zu Hause und macht sich auf zu neuen Abenteuern. Sie klettert auf ein Floß und segelt davon, aber am Ufer steht Pelle. Wird er sie retten können? Schauspieler: Torsten Lilliecrona (Melcher Melkersson) Louise Edlind (Malin) Stephen Lindholm (Pelle) Maria Johansson (Tjorven) Kristina Jämtmark (Stina) Originaltitel: Så går det till på Saltkråkan Regie: Olle Hellbom Drehbuch: Astrid Lindgren Musik: Ulf Björlin