Musik auf dem Lande Aus Tornau D 2016

"Musik auf dem Lande" macht heute in Tornau in Sachsen-Anhalt Station. Tornau ist ein Grenzdorf, denn es liegt nur 4 Kilometer vom sächsischen Bad Düben entfernt, und es ist ein Walddorf in der Dübener Heide. Um die ländliche Ruhe ist es in diesen Tagen in dem 550-Seelen-Dorf schlecht bestellt, denn die Kettensäger sind los. Zum 17.Mal findet das internationale Holzskulpturenfest in Tornau statt. Initiator dieses Festes war der 90-jährige Heidemaler Wolfgang Köppe, der durch die sogenannten Bitterfelder Fraktale bekannt wurde und für seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 2005 das Bundesverdienstkreuz erhielt. Moderator Maxi Arland trifft den Lokalmatador des Festes, Raik Zenger. Der Holzkünstler zeigt Maxi seine Arbeiten und mit seinem knallroten Dübener Ei machen die beiden eine Spritztour in die Heidelandschaft. Quads sind die Leidenschaft der Familie Fitze. Jedes Wochenende ist die Familie auf der Quadpiste. Der jüngste Spross der Familie, Fritz, startet in der Kids- Klasse, hat zahllose Trophäen gesammelt und große Ambitionen. Ob Maxi da mithalten kann? Ein Hauch von afrikanischer Savanne macht sich breit, wenn Maxi auf Christian, Udo und Sigi trifft. Das sind die imposanten Zuchthähne der Straußenfarm von Andreas Felbel. Die imposanten Kerle wiegen ca. 150 Kilo und legen, wenn es drauf ankommt, locker 70 km pro Stunde zurück. Zusammen mit Maxi Arland schnuppern auch heute viele Künstler Landluft, z.B. Patrick Lindner, Frank Schöbel, Marianne und Michael, Claudia Jung, Uta Bresan, Faun, Linda Hesse und viele andere mehr.

Moderation: Maxi Arland
Gäste: Patrick Lindner, Frank Schöbel, Marianne und Michael, Claudia Jung, Uta Bresan, Faun, Linda Hesse
Originaltitel: Musik auf dem Lande