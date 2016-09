MDR 07:30 bis 08:00 Dokumentation Mit Kind ins Abseits Alleinerziehende im Existenzkampf D, E 2015 2016-09-18 02:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als ein Fünftel der Kinder in Bayern wächst bei nur einem Elternteil auf. Das Armutsrisiko Alleinerziehender ist fünfmal so hoch wie bei Familien mit zwei Eltern, so das Ergebenis einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. Die AOK wiederum hat festgestellt, dass Alleinerziehende - immer noch überwiegend Frauen - sich gesundheitlich angeschlagen und überfordert fühlen. Die Autorinnen begleiten drei Alleinerziehende im Alltag und fädeln dabei jeweils die ganze Geschichte auf: Gewünschtes Schicksal war es nicht, mit dem Kind oder gar mehreren allein zu sein. Davor geschützt ist niemand, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht man kommt. Gut Ausgebildete und gut Verdienende haben es ein Stück leichter. Frauen aus dem unteren oder gar Niedriglohnbereich landen schnell in der Armutszone und sozial im Abseits. Der Stress dieser Lebenssituation wiederum wirkt sich unweigerlich auf die physische und psychische Gesundheit der Kinder aus. (BR). In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mit Kind ins Abseits - Alleinerziehende im Existenzkampf Regie: Steffi Illinger/Barbara Schepanek