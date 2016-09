Das Erste 23:20 bis 23:50 Magazin ttt - titel thesen temperamente Die Zerreissprobe: Wie Ausländerhass und islamistischer Terror die Demokratie bedrohen / Der Wert des Lebens: Ein Kinofilm erinnert an die Opfer des NS-Euthanasie-Programms / Redefreiheit: Wie retten wir den sozialen Umgang im Netz? / Mali Blues: Über die Kraft der Musik in einem bedrohten Land / Der Schöpfer der Supermodels: Schönheit und Natürlichkeit in der Modefotografie Peter Lindbergs D 2016 2016-09-19 11:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV