Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Freitod CH 2016 2016-09-18 21:45 Stereo Untertitel HDTV Merken Heikler Fall für das Team aus Luzern: Gisela Aichinger ist in der Obhut der Sterbehilfe-Organisation Transitus aus dem Leben geschieden. Ihr Sohn Martin behauptet, sie habe sich nicht freiwillig zum Sterben in die Schweiz begeben. Am selben Abend wird die Sterbebegleiterin Helen niedergeschlagen und mit einem Plastiksack erstickt. Die Kommissare Flückiger und Ritschard sprechen zuerst mit dem Gründer von Transitus … In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Gubser (Reto Flückiger) Delia Mayer (Liz Ritschard) Fabienne Hadorn (Corinna Haas) Jean-Pierre Cornu (Eugen Mattmann) Anna Schinz (Nadine Camenisch) Sebastian Krähenbühl (Jonas Sauber) Andreas Matti (Dr. Hermann) Originaltitel: Tatort Regie: Sabine Boss Drehbuch: Josy Meier, Eveline Stähelin Kamera: Michael Saxer Musik: Fabian Römer Altersempfehlung: ab 12