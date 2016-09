Das Erste 05:30 bis 05:55 Kindermagazin Willi wills wissen Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken "Stehen bleiben, Polizei!" Ein Mann hatte ein Portemonnaie gestohlen, wird von der Polizei verfolgt und festgenommen. Bei dieser Verfolgungsjagd lernt Willi die Polizistin Geli kennen, mit der er anschließend auf Streife fahren darf. Prompt ertappen die beiden eine Frau, die mit einem kaputten Fahrrad auf dem Bürgersteig fährt. In der Polizeidirektion Augsburg lernt Willi den Berufsalltag der Beamten kennen: Er wirft einen Blick in die Arrestzellen, erlebt eine erkennungsdienstliche Behandlung und bestaunt das Prinzip eines "Venezianischen Spiegels". Die Erfolge der Polizei sind aber nicht nur auf Ermittlungsarbeit und Kriminaltechnik, sondern auch auf Spürsinn zurückzuführen - zum Beispiel auf den Spürsinn der Polizeihündin Isi. Alle Polizisten, tierische wie menschliche, müssen für ihren Job fit und gut trainiert sein. Damit die Beamten Angriffe abwehren und Menschen schützen können, besuchen sie regelmäßig das so genannte PE-Training, in dem das polizeiliche Einsatzverhalten geübt wird. Im Ernstfall müssen Polizisten natürlich auch mit ihrer Waffe umgehen können. Das lernen sie beim Schießtraining mit Armin, der noch eine ganz besondere Überraschung für Willi bereithält! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Willi Weitzel Originaltitel: Willi will's wissen Altersempfehlung: ab 6