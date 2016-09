Spiegel TV Wissen 19:25 bis 20:15 Reportage Will ich wissen! Das GEOMAR und die Meeresforscher D 2014 Merken Das GEOMAR und die Meeresforscher - Die Rückseite des Mondes ist besser erforscht als unsere Weltmeere. Das zu ändern, ist Ziel von rund 750 Mitarbeitern des GEOMAR - Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Das Kieler Institut gehört zu den Top 3 Meeresforschungsinstituten weltweit. Mit Hightech und Tauchrobotern proben, messen, filmen und fotografieren die Forscher in bis zu 6000 Metern Tiefe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Will ich wissen!