Spiegel TV Wissen 11:35 bis 12:20 Reportage Will ich wissen! Glaskunst in Vollendung D 2011 Merken Glaskunst in Vollendung - Ein Weinglas gehört wie selbstverständlich zum Alltag. Doch wie entsteht der Rohstoff Glas? Was hat es mit der faszinierenden Tradition der Glasbläserei auf sich? Warum kann ein falsch gewähltes Glas einen guten Wein entzaubern? Die ersten europäischen Glasmacher kamen aus den böhmischen Wäldern, wo im 17. Jahrhundert auch die Geschichte der Glasmanufaktur Riedel beginnt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Will ich wissen!