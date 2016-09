Disney Channel 23:25 bis 23:55 Comedyserie Golden Girls Der Bund für's Leben (1) USA 1991 HDTV Merken Dorothy ist es bis jetzt gelungen, ihre nächtlichen Rendezvous' mit ihrem Ex-Mann Stan vor ihrer Mutter Sophia geheim zu halten. Blanche und Rose überreden sie, Sophia die wiedererweckten Gefühle für Stan zu beichten. Die reagiert entsetzt auf das Geständnis und droht sogar, ihre Tochter zu verstoßen. Als Stan zum zweiten Mal um Dorothys Hand anhält, wollen die beiden die ganze Welt an ihrem neuen Glück teilhaben lassen. Die ganze Welt bis auf Sophia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bea Arthur (Dorothy Zbornak) Rue McClanahan (Blanche Devereux) Estelle Getty (Sophia Petrillo) Betty White (Rose Nylund) Mary Gillis (Sarah) Toni Sawyer (Lois) Herb Edelman (Stan Zbornak) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Matthew Diamond Drehbuch: Susan Harris, Mitchell Hurwitz, Gail Parent, James Vallely Musik: Andrew Gold