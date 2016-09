Disney Channel 22:25 bis 22:55 Comedyserie Roseanne Von Blumen und Bienen USA 1990 Stereo HDTV Merken Allmählich kommt Roseannes und Dans jüngere Tochter Darlene in das Alter, in dem ein aufklärendes Gespräch über Jungs und Sex notwendig wird. Doch Roseanne und Dan scheitern kläglich an der Aufgabe, Darlene aufzuklären. Und dann kommt es, wie es kommen muss: Eines Nachts ertappen sie ihre Jüngste mit einem Jungen auf der Wohnzimmer-Couch. Nun hängt der Haussegen wirklich schief. Einer schiebt die Verantwortung auf den anderen - nur Darlene bleibt auffallend cool. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson) Originaltitel: Roseanne Regie: John Whitesell Drehbuch: Brad Isaacs Kamera: Daniel Flannery Musik: Dan Foliart, Howard Pearl

